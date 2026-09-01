Ex-governador criticou o que chamou de um debate "morno" com a participação dos candidatos ao GDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) criticou o que chamou de um debate "morno" com a participação dos candidatos ao GDF, realizado pelo Correio Braziliense nesta terça-feira (1°/9). Para ele, faltou mais energia. "Eles precisam ser mais contundentes nas críticas e mais objetivos nas propostas", disse.

O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal foi transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO