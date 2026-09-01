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"Precisam ser mais contundentes nas críticas e mais objetivos nas propostas"

Perto do fim do debate, ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) criticou o que chamou de uma atuação "morna" dos candidatos durante o debate do Correio Braziliense,

Ex-governador criticou o que chamou de um debate "morno" com a participação dos candidatos ao GDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Ex-governador criticou o que chamou de um debate "morno" com a participação dos candidatos ao GDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) criticou o que chamou de um debate "morno" com a participação dos candidatos ao GDF, realizado pelo Correio Braziliense nesta terça-feira (1°/9). Para ele, faltou mais energia. "Eles precisam ser mais contundentes nas críticas e mais objetivos nas propostas", disse.

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O debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal foi transmitido ao vivo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube do Correio. Confira, na edição desta quarta-feira (2/9), o resumo dos principais pontos do debate.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/09/2026 23:13 / atualizado em 01/09/2026 23:17
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