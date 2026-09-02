Em sabatina, Celina promete ampliar obras de infraestrutura no DF

A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou nesta quarta-feira (2/9) que pretende ampliar o ritmo de obras de infraestrutura no Distrito Federal em um eventual próximo mandato. A declaração ocorreu durante sabatina promovida pela Associação Brasiliense de Construtores (Abrascon), na manhã desta quarta-feira. Segundo Celina, a gestão pretende dar continuidade às obras públicas já contratadas e em andamento, além de abrir novas licitações.

Entre os projetos citados estão o BRT da Região Norte, com custo estimado em mais de R$ 500 milhões, e dois viadutos no Jardim Botânico, que fazem parte do projeto da chamada Rota do Sol. "Quero me comprometer que, na minha gestão, Brasília vai crescer muito na parte de infraestrutura.”, afirmou.

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A governadora também compartilhou que o GDF prepara uma grande obra de drenagem para atender regiões de Taguatinga e Ceilândia. De acordo com ela, o projeto básico já foi concluído e o projeto executivo está em andamento. Celina citou ainda uma obra de urbanização no Pôr do Sol, estimada em quase R$ 500 milhões.

Na área de mobilidade, a governadora disse que o estudo de viabilidade técnica para a expansão do metrô para Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Candangolândia foi concluído com resultado positivo. Ela também afirmou que o governo está licitando um novo viaduto no Sudoeste.

Celina destacou ainda investimentos previstos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). Segundo ela, a empresa tem uma previsão de R$ 4 bilhões em investimentos nos próximos quatro anos, com foco principalmente em regiões consideradas mais carentes, como a Chácara Santa Luzia e a Estância Mestre d'Armas.

Durante a sabatina, a governadora também defendeu uma gestão mais integrada entre os órgãos responsáveis pelas obras públicas, como Novacap e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Segundo ela, a intenção é evitar que as empresas públicas atuem de forma isolada e ampliar a integração no planejamento e na execução das obras.

“Não vai faltar dinheiro para obras e infraestrutura”, afirmou Celina ao falar sobre o compromisso com o setor da construção civil.