Após recordes de calor, DF amanhece nublado e com chuviscos nesta quarta

Segundo o Inment, a manhã na capital desta querta-feira (2/9) vai ter muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. - (crédito: Ed Alves/CB)

Após uma sequência severa de estiagem e recordes de temperatura, o Distrito Federal amanheceu com céu encoberto e chuviscos em diferentes regiões nesta quarta-feira (2/9). As primeiras garoas foram registradas em pontos da área central de Brasília, no Cruzeiro, no Sudoeste e ao longo da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta na capital terá muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas, amenizando temporariamente o clima seco.

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A virada no tempo ocorre logo após o DF registrar, na terça-feira (1º/9), o dia mais quente de 2026 pela quarta vez consecutiva. Na ocasião, os termômetros bateram 36,1°C na estação de Planaltina, enquanto os índices de umidade relativa do ar despencaram para 14% em diversos pontos da cidade.

A marca superou os picos registrados nos dias anteriores, quando o Gama aferiu 35,2°C na segunda-feira (31/8), 35,1°C no domingo (30/8) e 34,6°C no sábado (29/8). No Plano Piloto, a temperatura máxima ficou abaixo, marcando 33,3°C no início da semana.