Candidatos a vice destacam propostas e apoio no debate ao Buriti

Presentes no debate do Correio, os candidatos a vice expuseram o que planejam para o Distrito Federal em um eventual mandato a partir do ano que vem. Gustavo Rocha (Republicanos), vice na chapa de Celina Leão (PP),enfatizou que a candidata tem experiência e condições de dar sequência ao trabalho à frente do GDF. “Estamos aqui junto com a governadora Celina que, na nossa visão, é quem tem a melhor condição de continuar resolvendo os problemas do Distrito Federal”, disse.

Ao avaliar o debate, Rocha afirmou que Celina voltou a ser alvo dos demais candidatos, como, segundo ele, ocorreu em encontros anteriores. “Fica claro que a governadora Celina é o alvo de todos os ataques. Parece que todos se juntam para atacá-la, mas ela tem trabalho prestado, tem competência e está conseguindo responder muito bem a todos os questionamentos”, declarou.

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Candidato a vice na chapa de Paula Belmonte (PSDB), o juiz Everardo Ribeiro elogiou a trajetória da colega. “Admiro pela determinação dos seus valores éticos morais e da honestidade absoluta. Estamos crescendo nas pesquisas, e tenho certeza de que ela vai vencer as eleições. Será um marco no DF vê-la assumindo o posto de primeira governadora mulher eleita”.

Para Rafael Sampaio, candidato a vice na chapa de Kiko Caputo (Novo), a pouco mais de 30 dias das eleições, o clima é de maior interesse dos cidadãos pela política. “Vemos uma maturidade maior, pois as pessoas querem conhecer os candidatos. O Kiko, por exemplo, tinha um nível de desconhecimento alto. Hoje, muitos já o conhecem e pedem para conversar e conhecer mais”, argumentou.

Luiz Pitiman (PSD), candidato a vice na chapa de José Roberto Arruda, destacou a importância do contato direto com o eleitor. Ele enfatizou a relevância do debate do Correio para o jogo democrático por permitir a avaliação das propostas. “O debate permite ter a resposta e a contra resposta e eleva o nível para poder chegar a uma opinião do eleitor, onde ele vê o seu candidato ou o candidato oposto, para qual lado está indo aquela proposta ou aquele desenvolvimento que precisamos para o Distrito Federal”, afirmou.

A candidata a vice Dora Gomes (PV), integrante da chapa encabeçada por Leandro Grass (PT), destacou a importância do evento para a consciência eleitoral. “Eu gostaria muito de ver a população toda assistindo a esse tipo de debate, porque é o momento que você tem realmente para saber as propostas de todos os candidatos, conhecê-los visualmente, ter essa discussão de forma educada e poder ouvir o que eles pretendem, as críticas e as propostas que têm”, frisou.

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Antes do debate, o secretário de Comunicação do Distrito Federal, Weligton Moraes, afirmou que esperava um evento com apresentação de propostas e confronto de ideias. Ele ressaltou que os primeiros debates de campanha foram marcados por ataques à governadora e candidata à reeleição, Celina Leão.

"“Esperamos e torcemos para que seja de alto nível, que não aconteça como ocorreu nos primeiros debates, onde virou, na realidade, um campo de batalha”, disse.

Para Moraes, Celina foi transformada em alvo pelos adversários, que, segundo ele, deveriam priorizar a apresentação de propostas. Ao comentar o andamento da campanha, Moraes afirmou que já é possível perceber um aumento no interesse pela disputa eleitoral. “Basta pegar as redes sociais, o acompanhamento da população. A participação tem sido muito grande”, declarou.