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Foragido da Justiça é preso depois de tumultuar e assustar clientes em drogaria

Durante a abordagem, o homem resistiu e tentou fugir. Foi necessário o uso de técnicas de contenção, segundo o Corpo de Bombeiros do DF

Homem foi preso pela PMDF - (crédito: Cedido ao Correio)
Homem foi preso pela PMDF - (crédito: Cedido ao Correio)

Um homem com mandado de prisão em aberto por ameaça foi detido pela Polícia Militar depois de causar tumulto e assustar clientes de um drogaria no Núcleo Bandeirante, na noite dessa terça-feira (1º/9).

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No local, os policiais encontraram o homem com comportamento alterado e fala desconexa. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para prestar atendimento. Durante a abordagem, o homem resistiu e tentou fugir. Foi necessário o uso de técnicas de contenção.

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Em consulta aos sistemas, a PM constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de ameaça. O suspeito acabou preso e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/09/2026 15:54
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