Polícia Civil prende mulher que segurou amiga para que ex a esfaqueasse

Gisele Moreira da Silva é suspeita de envolvimento no feminicídio - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, em Águas Lindas de Goiás, Gisele Moreira Silva, 44 anos, acusada de participação na morte de Jussiara Ferreira dos Santos, 42. A vítima foi esfaqueada pelo ex-companheiro, João Alberto Mesquita da Silva, 44, na QR 504 de Samambaia, no último sábado (29/8). Segundo as investigações, Gisele segurou Jussiara para que o homem a esfaqueasse.

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (2/9) e foi feita por agentes da 32ª Delegacia (Samambaia Sul). João foi detido ainda nessa terça-feira. De acordo com a PCDF, Gisele não resistiu à prisão e pode responder por feminicídio.

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As investigações revelaram que Gisele compartilhava a mesma kitnet com Jussiara e mantinha uma relação de amizade com a vítima. De acordo com as apurações, o ataque se deu após a recusa de Jussiara em entregar dinheiro aos suspeitos.

O delegado-adjunto da 32ª DP, Fabiano Oliveira, detalhou ao Correio que a primeira agressão partiu da amiga da vítima. "A Gisele fez o primeiro ataque com a faca, acertando Jussiara no ombro. Depois, segurou-a pelas costas para que João desferisse uma facada na lateral do corpo", explicou.

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O golpe atingiu a região do dorso e provocou uma perfuração no intestino, causando evisceração — ruptura de todas as camadas da parede abdominal, fazendo o órgão ficar exposto. Mesmo desorientada e com as roupas rasgadas, a mulher conseguiu ir da quadra 504 até a 514 em busca de ajuda na casa da irmã e da cunhada, que acionaram o socorro.

Jussiara passou por cirurgia no HRT, mas o quadro clínico evoluiu para o óbito antes mesmo que os investigadores pudessem ouvi-la formalmente. As informações sobre a autoria e a dinâmica do ataque foram colhidas a partir dos relatos que a própria vítima deu aos familiares durante o atendimento médico.

O agressor principal, João Alberto, já possuía histórico de violência contra a ex-companheira. "Contra quem ela chegou a registrar, em 2019, uma ameaça e um pedido de medida protetiva", acrescentou o delegado. Após colher os depoimentos, as equipes da PCDF retornaram ao lote onde o crime ocorreu e localizaram o suspeito, preso em flagrante.

Nas redes sociais, familiares da vítima cobraram justiça. "Minha mãe tinha uma vida, uma história, uma família e pessoas que a amavam. Ela não era apenas mais uma vítima. Era mãe, filha, irmã, amiga e alguém que deixou um vazio impossível de preencher", declarou uma das filhas de Jussiara.

A mulher será sepultada nessa quinta-feira (3), no cemitério de Taguatinga.