Obituário: 39 funerais nesta quarta-feira (2/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (2/9):
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Campo da Esperança
- Adelina Braz da Silva, 81 anos
- Avanilda Mendes Viana, 79 anos
- Eurípedes Cardoso Bessa, 87 anos
- Francisco de Sousa Santos, 69 anos
- Geraldo Barbosa da Silva, 63 anos
- Guilherme Lobo, 4 anos
- Ivone Maia Souza, 77 anos
- José Mário Moreira, 70 anos
- Luís Antônio Almeida, 62 anos
- Luiz Antônio de Almeida e Silva, 63 anos
- Maria dos Anjos Setubal, 61 anos
- Maria Helena Otoni de Lima, 80 anos
- Nélio Carlos de Araújo Santos, 74 anos
- Norma de Souza Carvalho e Silva, 68 anos
- Núbia Maria Cavalcante, 89 anos
- Péricles Rodrigo Gomes Aguilar, 24 anos
- Vicente Setubal da Costa, menos de 1 ano
- Wallace Braga Costa, 58 anos
postado em 02/09/2026 17:21