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Obituário: 39 funerais nesta quarta-feira (2/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 1º de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (2/9):

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Campo da Esperança

  • Adelina Braz da Silva, 81 anos
  • Avanilda Mendes Viana, 79 anos
  • Eurípedes Cardoso Bessa, 87 anos
  • Francisco de Sousa Santos, 69 anos
  • Geraldo Barbosa da Silva, 63 anos
  • Guilherme Lobo, 4 anos
  • Ivone Maia Souza, 77 anos
  • José Mário Moreira, 70 anos
  • Luís Antônio Almeida, 62 anos
  • Luiz Antônio de Almeida e Silva, 63 anos
  • Maria dos Anjos Setubal, 61 anos
  • Maria Helena Otoni de Lima, 80 anos
  • Nélio Carlos de Araújo Santos, 74 anos
  • Norma de Souza Carvalho e Silva, 68 anos
  • Núbia Maria Cavalcante, 89 anos
  • Péricles Rodrigo Gomes Aguilar, 24 anos
  • Vicente Setubal da Costa, menos de 1 ano
  • Wallace Braga Costa, 58 anos

Taguatinga

  • Abimael Alves Costa, 77 anos
  • Carlos Henrique Nunes Silva, 48 anos
  • Edmilson Silva Santos, 58 anos
  • Francisco Albuquerque do Nascimento, 72 anos
  • Francisco Edmar de Lima, 64 anos
  • Leir Brandão David, 63 anos
  • Nicolas Caetano da Cruz, menos de 1 ano
  • Raimunda Alves de Oliveira, 62 anos
  • Rosi Mari Nogueira Inaba, 79 anos
  • Terezinha de Lima Lisboa, 62 anos

Gama

  • Gemeni Luiza Tavares, 90 anos
  • Manoel Felipe Filho, 76 anos
  • Maria de Fátima Ferreira Lima, 61 anos
  • Maurício Fabrício da Silva, 19 anos

Planaltina

  • Galdina Barbosa de Carvalho, 90 anos
  • Manoel Oliveira da Silva, 60 anos
  • Maria dos Reis Araújo Ferreira, 55 anos

Jardim Metropolitano

  • Adão Cordeiro Maciel, 60 anos
  • Benício dos Santos Monteiro, menos de 1 ano
  • Eudiceia Borges dos Santos, 78 anos (cremação)
  • José Xavier Martins, 88 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/09/2026 17:21
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