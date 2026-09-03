Arruda diz que vai recorrer da decisão que barra candidatura

Arruda vai continuar campanha mesmo após derrota no TRE-DF - (crédito: Divulgação)

Após ter a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), José Roberto Arruda (PSD) afirmou que vai recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A decisão foi tomada em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (3/9).

"Recebo com serenidade a decisão do TRE, mas vejo que ela não está de acordo com o que diz a Lei Complementar 219/25. Por isso, vou recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Tenho confiança na Justiça e sei que ela vai fazer valer o que diz a legislação, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, que me deixa elegível”, afirmou o ex-governador em nota.

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Sete desembargadores estiveram presentes à sessão, mas o desembargador Néviton Guedes se declarou impedido de votar por já ter atuado em processos relacionados à Operação Caixa de Pandora.

Durante o julgamento, Arruda estava em uma carreata em Ceilândia, único compromisso público marcado para esta quinta-feira (3/9). No julgamento, ele foi representado pelo advogado Francisco Emerenciano.