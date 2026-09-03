Arruda tem candidatura barrada em julgamento no TRE-DF e vai recorrer

"Tenho confiança na Justiça e sei que ela vai fazer valer o que diz a legislação, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, que me deixa elegível", disse Arruda, em nota - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A um mês das eleições de 2026, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) indeferiu o pedido de registro de candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal (GDF). A decisão foi tomada em sessão realizada na tarde desta quinta-feira (3/9), por unanimidade. Ele afirmou, em nota, que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Tenho confiança na Justiça e sei que ela vai fazer valer o que diz a legislação, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, que me deixa elegível", disse Arruda, em nota.

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O relator, desembargador Guilherme Pupe, votou pelo indeferimento do registro de candidatura e foi acompanhado por cinco magistrados.

Sete desembargadores estavam presentes, mas o desembargador Néviton Guedes se declarou impedido de votar por já ter atuado em processos relacionados à Operação Caixa de Pandora.

Durante o julgamento, Arruda estava em uma carreata em Ceilândia, único compromisso público marcado para esta quinta-feira (3/9). No julgamento, estava presente apenas o advogado de Arruda, Francisco Emerenciano.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) foi representado pelo procurador Francisco Guilherme Bastos.

Confira a íntegra da nota de José Roberto Arruda:

"Recebo com serenidade a decisão do TRE, mas vejo que ela não está de acordo com o que diz a Lei Complementar 219/25. Por isso, vou recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Tenho confiança na Justiça e sei que ela vai fazer valer o que diz a legislação, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República, que me deixa elegível."