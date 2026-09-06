Bombeiros resgatam tucano e jiboia feridos em incidentes urbanos no DF

Tucano e Jiboia são resgatados pelos corpo de bombeiros no DF - (crédito: Crédito: Divulgação/CBMDF)

Em ocorrências registradas no sábado (5/9) e na manhã deste domingo (6), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou um tucano e uma jiboia feridos em áreas urbanas e de preservação no DF. Ambas as espécies passaram por manejos especializados de captura e foram encaminhadas para avaliação e tratamento médico veterinário no Hospital da Fauna Silvestre de Brasília (HFAUS).

Tucano e Jiboia são resgatados pelos corpo de bombeiros no DF (foto: Crédito: Divulgação/CBMDF)

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O caso mais recente ocorreu por volta das 7h30, no Condomínio Jardins do Lago, no Jardim Botânico. Os militares foram acionados para resgatar um tucano em situação de risco que caiu em uma residência. A ave apresentava um ferimento em uma das asas e, após ser abordada com equipamentos adequados, foi acomodada em uma gaiola para transporte até o HFAUS, onde passará por atendimento especializado.

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Na tarde de ontem, a corporação já havia sido mobilizada para o resgate de uma jiboia ferida no Parque Ecológico Ezequias Heringer, no Guará II. O réptil foi atingido por um incêndio florestal que tomou conta da vegetação do parque e acabou queimado sua pele. Apesar das lesões, o animal foi capturado com vida e não ofereceu riscos aos populares. As equipes também o levaram ao HFAUS para cuidados médicos.



O CBMDF orienta que, ao encontrar animais silvestres feridos ou em área urbana, a população mantenha distância e acione o socorro pelo número 193.