Colisão entre ônibus, carreta e carro deixa oito feridos em Santa Maria

Uma colisão envolvendo três veículos — um ônibus do transporte coletivo, uma carreta e um carro de passeio — deixou oito pessoas feridas na manhã deste domingo (6/9). O sinistro ocorreu às 7h42, próximo ao viaduto de acesso a Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou seis viaturas de socorro para prestar atendimento no local.

Leia também: Árvore cai sobre carro na 312 Norte e deixa danos materiais

Entre as vítimas atingidas pelo impacto, oito pessoas apresentaram ferimentos leves, todas conscientes e orientadas durante o resgate. Seguindo os protocolos de atendimento a vítimas de trauma, as equipes dos bombeiros transportaram cinco passageiros do ônibus para unidades hospitalares próximas.

Outros três envolvidos — dois ocupantes do carro de passeio (um Ford Ka branco) e o condutor da carreta — foram avaliados pelos socorristas, mas recusaram o encaminhamento ao hospital. Os demais passageiros e ocupantes dos veículos não se feriram.

Devido à quantidade de veículos atingidos na pista, trechos da via precisaram ser interditados para garantir a segurança das equipes durante o socorro às vítimas. As causas e a dinâmica do acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle e o gerenciamento do trânsito na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO