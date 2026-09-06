Colisão entre ônibus, carreta e carro deixa oito feridos em Santa Maria

Uma colisão envolvendo três veículos — um ônibus do transporte coletivo, uma carreta e um carro de passeio — deixou oito pessoas feridas na manhã deste domingo (6/9). O sinistro ocorreu às 7h42, próximo ao viaduto de acesso a Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou seis viaturas de socorro para prestar atendimento no local.
Entre as vítimas atingidas pelo impacto, oito pessoas apresentaram ferimentos leves, todas conscientes e orientadas durante o resgate. Seguindo os protocolos de atendimento a vítimas de trauma, as equipes dos bombeiros transportaram cinco passageiros do ônibus para unidades hospitalares próximas.
Outros três envolvidos — dois ocupantes do carro de passeio (um Ford Ka branco) e o condutor da carreta — foram avaliados pelos socorristas, mas recusaram o encaminhamento ao hospital. Os demais passageiros e ocupantes dos veículos não se feriram.
Devido à quantidade de veículos atingidos na pista, trechos da via precisaram ser interditados para garantir a segurança das equipes durante o socorro às vítimas. As causas e a dinâmica do acidente ainda não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle e o gerenciamento do trânsito na região.
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Por Letícia Mouhamad
postado em 06/09/2026 10:54