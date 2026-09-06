Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste domingo

A Caixa Econômica Federal sorteia, na manhã deste domingo (6/9), seis loterias: os concursos 3054 da Mega-Sena; o 7111 da Quina; o 3780 da Lotofácil; 387 da +Milionária; o 2438 da Timemania e o 1291 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 47 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.



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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 16 milhões, teve os seguintes números sorteados: 13 - 15 - 44 - 47 - 79.



A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 12 milhões apresentou o seguinte resultado: 07 - 27 - 31 - 36 - 66 - 73 - 80. O time do coração é o 76 - Vasco da Gama/RJ.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 91 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 14 - 26 - 27 - 28 - 43 - 46. Os trevos sorteados foram: 02 e 06.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 700 mil reais, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 06 - 11 - 13 - 19 - 21 - 27. O mês da sorte é 04 - Abril.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.