Kiko Caputo cobra explicações de Celina Leão sobre contrato e repasses

Kiko Caputo (Novo), candidato ao Governo do Distrito Federal, afirmou que aguarda explicações da governadora Celina Leão (PP) sobre repasses de uma empresa contratada pelo GDF à Faceng Engenharia, apontada como pertencente a Fabrício Faleiro Ferreira, marido da governadora, e Bruna Victória Leão Machado de Araújo, filha da governadora. Os repasses foram divulgados em reportagem de O Globo e teriam sido de R$ 1,4 milhão.

O candidato esteve junto a Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), nesta terça-feira (8/9), na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para entregar representação que pede a apuração dos repasses.

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Para Kiko, o valor destinado ao serviço é incompatível com as necessidades da população. “A gente ainda aguarda as explicações da governadora com relação a esse contrato, que tudo leva a crer que não é um contrato regular. Mas a gente tem que dar um passo atrás e ver o absurdo de um contrato de mais de R$ 2,4 milhões para serviço de copeira da vice-governadora. Isso já é um escárnio por si só, faltando dinheiro para a saúde e o governo gastando R$ 2,4 milhões para servir cafezinho para a vice-governadora”, afirmou.

Como proposta para um eventual novo governo, Kiko defendeu o combate à corrupção e a abertura das investigações sobre suspeitas envolvendo a administração pública. “A gente precisa dar um choque de honestidade no GDF. Ninguém aguenta mais essa situação. A gente precisa combater a corrupção, porque, na hora que você fechar os rasgos da corrupção, vai sobrar dinheiro para tudo”, afirmou.

Ele defendeu a atuação do Ministério Público na apuração dos casos. “O que a gente está fazendo aqui hoje, num movimento suprapartidário, muito mais de amor por Brasília do que por qualquer interesse eleitoral, é estimular o Ministério Público a agir. Porque quem tem o dever, é pago por nós para agir, é o Ministério Público. Tem que sair dessa inação e começar a cuidar mais do povo do Distrito Federal”, declarou.