"Celina pode pedir o fim da corrupção?", questiona Kiko Caputo

Kiko Caputo participou de uma manifestação realizada no Eixo Sul em celebração ao Dia da Independência - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal, Kiko Caputo (Novo) questionou, nesta segunda-feira (7/9), a candidata à reeleição Celina Leão (PP) sobre a defesa do combate à corrupção e criticou a gestão do GDF durante agenda de campanha no Eixo Sul. O candidato também citou o escândalo envolvendo o Banco Master e o BRB e afirmou se apresenta como uma alternativa com “ficha limpa” na disputa pelo Palácio do Buriti.

“Quero saber uma coisa. A governadora Celina pode pedir o fim da corrupção?”, questionou Caputo durante entrevista. Na sequência, o candidato criticou a atuação da atual gestão e citou o caso envolvendo o BRB. “Esse escândalo Master do BRB, conseguiram quebrar um banco que era um patrimônio da nossa cidade”, afirmou.

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Ao defender a candidatura, o político disse que tem autoridade para cobrar punição a envolvidos em casos de corrupção por, segundo ele, ter um histórico sem irregularidades. “Poucos têm a ficha limpa como eu tenho, passado limpo, e que têm autoridade moral pra vir às ruas junto com o povo pedir combate à corrupção e punição séria pra quem traiu os interesses da nossa população”, declarou.

Manifestação

Na manhã desta segunda (7/9), Kiko Caputo participou de uma manifestação realizada no Eixo Sul em celebração ao Dia da Independência. O ato reuniu apoiadores e lideranças políticas que defenderam mudanças nas instituições brasileiras e fizeram críticas a autoridades do Judiciário e do Legislativo.

O candidato criticou a situação política nacional e defendeu que a independência brasileira esteja associada ao fortalecimento das instituições. “Esse ato é fundamental. A independência do Brasil só vai ser completa quando a gente tiver instituições republicanas sérias, livres da corrupção com pessoas comprometidas com a população e não com seus interesses próprios”, declarou.

Durante a manifestação, o candidato direcionou críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que a população está cansada de denúncias envolvendo autoridades. “A gente não suporta mais tantos casos de corrupção envolvendo as maiores figuras da República e agora chegando ao ápice de envolver, de uma forma que não há mais dúvida, um ministro do STF”, afirmou.

Caputo também defendeu que Moraes deixe o cargo. “O que a gente tem dito é que o ministro Alexandre de Moraes, se tiver um pingo de vergonha na cara, um pingo de respeito pelo Supremo e um pingo de amor pelo Brasil, ele próprio se afaste, peça a sua aposentadoria ou seu desligamento do Supremo”, disse.