Vítima de feminicídio será sepultada em Planaltina (GO); autor ficará preso

A Justiça determinou que Anderson Gonçalves, 44 anos, acusado de matar a companheira a facadas na Quadra 2 do Itapoã, ficará preso preventivamente no Complexo Penitenciário da Papuda. Flávia Gomes, 36, voltava do supermercado com a filha de 4 anos no colo, quando foi atacada pelo agressor com quem mantinha uma relação de mais de nove anos. Ela será sepultada nesta quarta-feira (9/9), às 15h20, no Cemitério Municipal Redenção, em Planaltina de Goiás.

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (7/9), por volta das 19h. O Correio retornou ao local e conversou com testemunhas. Júnior Cardoso, 30, relatou à reportagem ter escutado os gritos da vítima no meio da rua. Ao sair às pressas de casa, se deparou com Flávia ferida no peito, no abdômen e nas costas. Imediatamente, fez manobras para tentar estabilizá-la, enquanto uma vizinha pegou a criança e levou para dentro de casa.

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“A menina correu para rua atrás dos pais durante a agressão e permaneceu próxima à cena do crime até o momento que uma vizinha a pegou e levou para dentro de casa”, contou. Júnior narrou ainda os últimos momentos de Flávia. "Quando cheguei até ela, vi os ferimentos. Ela ainda respirava, mas não conseguia falar nada. Fiquei muito triste em não poder ajudar mais", lamentou.

Fuga

Após o crime, testemunhas relataram que Anderson caminhou calmamente até o carro, que estava estacionado perto da casa de Flávia, a duas ruas do local do crime. Ele entrou no veículo e fugiu. O automóvel foi encontrado ainda na noite de segunda-feira (7/9) em uma área erma do Paranoá.

Anderson foi preso nas imediações da 6ª DP. Segundo o delegado plantonista Wander Machado Júnior, as equipes de pronto atendimento da Polícia Civil iniciaram as buscas por ele assim que tomaram conhecimento do crime.

O delegado informou que o suspeito teria enviado um advogado à delegacia para verificar a situação, mas acabou preso em flagrante pelas equipes policiais antes que pudesse se entregar. Em audiência de custódia, a Justiça decretou a preventiva. Anderson deve ser transferido à Papuda nesta semana.