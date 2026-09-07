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Feminicídio

Quem é o vigilante que matou mulher a facadas diante da filha de 4 anos

Suspeito era terceirizado pela Brasfort e era lotado na Ermida Dom Bosco. Segundo familiares, ele demonstrava uma personalidade violenta e agressiva

Anderson Gonçalves - (crédito: Divulgação)
Anderson Gonçalves - (crédito: Divulgação)

O vigilante terceirizado pela Brasfort Anderson Gonçalves é procurado, suspeito de matar a companheira, Flávia Gomes, 36 anos, na noite desta segunda-feira (7/9), na Quadra 2 do Itapoã. O crime ocorreu por volta das 19h e foi cometido diante da filha do casal, de 4 anos.

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Anderson era lotado na Ermida Dom Bosco e demonstrava, no ambiente profissional, uma personalidade violenta e agressiva, segundo relataram familiares da vítima.

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Há mais de nove anos, mantinha um relacionamento com Flávia. A união, no entanto, era marcada por agressões físicas, psicológicas e perseguições. “Ele não deixava a gente entrar na casa dela (Flávia), controlava todos os passos dela e a perseguia. Uma vez ela me chamou para vir comer um bolo com ela, mas eu nunca me dei bem com esse cara”, desabafou Ana Gomes, uma das seis irmãs da vítima.

O crime

Segundo as investigações preliminares, antes do crime houve uma discussão entre o casal. Flávia saiu de casa, posteriormente, para ir ao mercado com a filha. Na volta, relataram testemunhas, o homem a atacou no meio da rua.

"(Depois do crime) Ele subiu a rua andando normalmente. Pegou o carro na porta da casa dele e fugiu", relatou uma pessoa à reportagem.

O Correio apurou que o carro do autor foi localizado em uma região erma do Paranoá. O paradeiro dele é incerto.

Flávia deixa três filhos. Dois deles, de 16 e 21 anos, são frutos de um relacionamento anterior. A caçula, de 4 anos, é filha do suspeito. A vítima ainda cuidava de um irmão deficiente físico.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/09/2026 21:44
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