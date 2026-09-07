Família relata agressões antes de feminicídio no Itapoã

O homem acusado de matar a companheira a facadas na Quadra 2 do Itapoã é Anderson Gonçalves, vigilante terceirizado da Ermida Dom Bosco. Flávia Gomes, 36 anos, sofreu golpes de faca na frente da filha, de 4 anos, quando voltava de um supermercado da região. O feminicídio ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira (7/9).

Familiares da vítima contaram ao Correio que Flávia e Anderson mantinham um relacionamento de mais de 9 anos. A união era marcada por violência psicológica e física. Em 2023, relembra uma das irmãs, a família festejava na casa de Flávia, quando Anderson entrou na residência e agrediu a companheira na frente de todos. “Desde o começo sabíamos que o pior estava por vir. Esse homem é um covarde. Aquela foi a primeira vez que ele cometeu algo contra ela na nossa frente”, afirmou Angeliana Gomes, uma das seis irmãs de Flávia.

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Ana Gomes, outra irmã da vítima, relatou que, em outra ocasião, Flávia telefonou pedindo ajuda, pois Anderson estaria cercando-a no trabalho, em um posto de gasolina da Asa Norte. Há quatro meses, Flávia conseguiu uma melhor oportunidade de emprego no setor de serviços gerais no Edifício Vitória, no Setor de Autarquias Sul. “Minha irmã era uma mulher trabalhadora. Era de casa para o trabalho e só pensava em dar o melhor para os filhos. Tinha saído do emprego para ter mais tempo para a filha menor”, relatou Ana.

Apesar dos recorrentes episódios de violência, Flávia não tinha registrado boletim de ocorrência contra o autor. “O que ela tinha era dependência emocional”, disse a irmã.

Flávia deixa três filhos. Dois deles, de 16 e 21 anos, são frutos de um relacionamento anterior. A caçula, de 4 anos, é filha do suspeito. Segundo as investigações preliminares, antes do crime houve uma discussão entre o casal. Flávia saiu de casa posteriormente para ir ao mercado com a filha. Na volta, relataram testemunhas, o homem a atacou no meio da rua.

"Ele subiu a rua andando normalmente. Pegou o carro na porta da casa dele e fugiu", relatou uma pessoa à reportagem.