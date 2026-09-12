Atleta e diretora de instituto morre após mal súbito ao fazer exercícios

Morreu, neste sábado (12/9), a triatleta e diretora do Instituto Feliciência, Rachel Furtado. Ela sofreu um mal súbito ao fazer atividades físicas no Parque da Cidade e, apesar de tentativas de reanimação por parte dos bombeiros, não resistiu. Rachel deixa uma filha. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e enterro.

"A vida nos tira cedo demais alguém que fez muito por este instituto e por todos que passaram por aqui. Depois da partida da professora Carla Furtado, fundadora do Feliciência, foi Rachel quem seguiu com o legado dela com propósito e entrega de alma. Assumiu esse compromisso com dedicação e cuidado, mantendo vivo tudo aquilo em que as duas acreditavam. Nós, do instituto, sentimos muito e agradecemos o apoio e o carinho de todos neste momento", disse mensagem publicada nas redes sociais do instituto. Carla era irmã de Rachel e faleceu em 2023.

Fique por dentro das notícias que importam para você!