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OBITUÁRIO

Atleta e diretora de instituto morre após mal súbito ao fazer exercícios

Rachel Furtado era diretora do Instituto Feliciência e triatleta. Ela deixa uma filha

Rachel Furtado era atleta, diretora do Instituto Feliciência e deixa uma filha - (crédito: Redes sociais)
Rachel Furtado era atleta, diretora do Instituto Feliciência e deixa uma filha - (crédito: Redes sociais)

Morreu, neste sábado (12/9), a triatleta e diretora do Instituto Feliciência, Rachel Furtado. Ela sofreu um mal súbito ao fazer atividades físicas no Parque da Cidade e, apesar de tentativas de reanimação por parte dos bombeiros, não resistiu. Rachel deixa uma filha. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e enterro.

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"A vida nos tira cedo demais alguém que fez muito por este instituto e por todos que passaram por aqui. Depois da partida da professora Carla Furtado, fundadora do Feliciência, foi Rachel quem seguiu com o legado dela com propósito e entrega de alma. Assumiu esse compromisso com dedicação e cuidado, mantendo vivo tudo aquilo em que as duas acreditavam. Nós, do instituto, sentimos muito e agradecemos o apoio e o carinho de todos neste momento", disse mensagem publicada nas redes sociais do instituto. Carla era irmã de Rachel e faleceu em 2023.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 12/09/2026 21:49
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