Homem se afoga no lago Paranoá neste sábado (12) e é levado ao hospital

Bombeiros mobilizam viaturas e aeronave para socorrer banhista que se afogou no Lago Paranoá neste sábado (12/9) - (crédito: CBMDF)

Um homem, de 35 anos, se afogou no Lago Paranoá, próximo à Ponte Jk, na tarde deste sábado (12/9). Ele foi transportado ao hospital pelos bombeiros em grau de afogamento 2, isto é, quando a vítima aspirou água, teve a circulação de oxigênio no corpo prejudicada, mas ainda está consciente.

O afogamento mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu à ocorrência por volta das 14h, empenhando três viaturas, uma aeronave e uma embarcação da corporação

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Ao chegarem ao local, as equipes de socorro deslocaram-se ao posto de guarda vidas do CBMDF, onde o homem estava recebendo os primeiros socorros pela equipe de guarda vidas no local. De imediato, foi realizada avaliação da vítima e ministrado oxigênio.



Não foram divulgadas informações detalhadas sobre a dinâmica do afogamento.