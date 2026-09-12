Comoção marca velório de mulher assassinada em Sobradinho 2

Mãe da vítima estava desolada durante o enterro neste sábado (12/9) - (crédito: Laezia Bezerra/CB/D.A.Press)

O velório de Janaína Rodrigues da Silva, de 45 anos, foi marcado por tristeza e revolta. Cerca de 80 pessoas entre amigos e familiares foram ao cemitério de Sobradinho, na manhã deste sábado (12/9), para se despedirem. Janaína foi brutalmente assassinada, teve parte do rosto desfigurado e o corpo parcialmente queimado.

O corpo foi encontrado na quarta-feira (9/9). "Minha irmã não merecia isso, morrer dessa maneira. Ela está irreconhecível, nem a família consegue reconhecê-la nesse estado. Foi muita maldade o que fizeram com ela", disse Ingrid Letícia Rodrigues, 25 anos.

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A vítima morava com a mãe, Elietália Rodrigues da Silva, 64, na AR 15, em Sobradinho, e trabalhava como cabo eleitoral na campanha de um candidato a deputado distrital. Muito abalada, ela passou mal durante o velório e não conseguiu acompanhar o cortejo.

Para Renan Escalante, coordenador de Janaína e de mais 20 pessoas na campanha, a tristeza pela perda e a revolta com a forma como o crime ocorreu são grandes. "Eu conversei com a Janaína no fim do dia, na quarta-feira, enquanto ela trabalhava. Ela estava bem, alegre e tranquila. E na manhã seguinte recebemos essa notícia que deixou todo o grupo em estado de choque. Uma barbaridade o que fizeram com ela, muita crueldade, desfiguraram totalmente o rosto dela."

Janaína Rodrigues, 45 anos, foi assassinada por dois homens em uma chácara (foto: Material cedido ao Correio)

Gabrielle Shauanne, 25, amiga de Janaína, disse que ficou perplexa com a maldade. "Todo dia, tomávamos café juntas. É inacreditável que uma violência como essa aconteceu na capital do país. Estamos chocados, toda a equipe que trabalhava ao lado dela, ficamos todos muito abalados. Ela era sorridente, se dava bem com todo mundo, era uma boa pessoa ", afirmou.

Janaína estava trabalhando na campanha do ex-deputado distrital Raad Mansur, que concorre a uma vaga na Câmara Legislativa pelo Mobiliza. Ele chegou abalado ao velório. "Estou profundamente triste por um crime desses acontecer no quintal da gente. Se não houver uma união suprapartidária, não vamos coibir a violência contra a mulher no Distrito Federal. Eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo na cara da gente."

Prisão

Um dos suspeitos pela morte de Janaina Rodrigues foi preso na noite dessa sexta-feira (11/9). É Geovany Vasconcelos Rosa, 37 anos. O outro suspeito Renato Gonçalves da Silva, conhecido como "Loucura", continua foragido.