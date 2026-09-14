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RESGATE

PMDF resgata oito filhotes de periquito prematuros no Lago Oeste

Filhotes estavam prematuros e foram encontrados em uma residência; aves foram encaminhadas para receber cuidados especializados

PMDF/Divulgação - (crédito: PMDF resgata oito filhotes de periquito prematuros no Lago Oeste)
PMDF/Divulgação - (crédito: PMDF resgata oito filhotes de periquito prematuros no Lago Oeste)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fez o resgate de oito filhotes de periquito-do-encontro-amarelo que estavam prematuros em uma residência, no Lago Oeste. A ocorrência foi atendida neste domingo (13/9), após os militares serem acionados por populares.

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A equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi chamada por volta das 15h30 pela Central de Operações, que recebeu informações sobre a presença das aves no imóvel. No local, os policiais encontraram os filhotes.

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Após o atendimento da equipe, os filhotes foram encaminhados ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS), onde passaram a receber os cuidados necessários. Por serem prematuros, os animais precisavam de cuidados especializados.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 14/09/2026 06:57 / atualizado em 14/09/2026 06:58
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