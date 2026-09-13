Celina cancela agenda e atualiza sobre saúde da mãe: "Minha prioridade"

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP) cancelou os compromissos públicos previstos para esta segunda-feira (14/9) em virtude da internação da mãe, Maria Célia. Neste domingo (13/9), o candidato a vice na chapa de Celina, Gustavo Rocha (Republicanos) e o marido da governadora, Fabrício Faleiro, compareceram aos compromissos previstos pela campanha de Celina. No fim da noite, a assessoria da governadora confirmou que ela também não fará agendas públicas nesta segunda-feira (14).

A governadora publicou nas redes sociais uma foto onde segura a mão da mãe em um leito de hospital. "Hoje, minha prioridade foi estar aqui. Minha mãe está internada e, neste momento, precisa de mim ao lado dela. Por isso, suspendi minhas agendas para acompanhá-la e cuidar de quem sempre cuidou de mim. Há momentos em que todo o resto pode esperar. Agora, é hora de segurar sua mão, retribuir o seu amor e estar presente. Agradeço de coração todas as mensagens, orações e demonstrações de carinho que nossa família tem recebido", escreveu.

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