Michelle Bolsonaro marca presença em conferência de mulheres evangélicas

Candidata ao Senado pelo PL e ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro esteve presente, no sábado (12/9), na conferência evangélica Juntas Conference, evento voltado para mulheres. A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), também esteve presente no evento. Animada, Michelle cantou os louvores, dançou e tocou pandeiro ao lado da amiga e governadora.

Os momentos foram compartilhados pela própria Michelle em suas redes sociais. Confira vídeo abaixo:

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Na ocasião, Michelle orou junto com Celina e o momento também foi compartilhado nas redes de Michelle com a frase: "Jesus é tudo". Veja foto abaixo:

Michelle ora com a mão no peito de Celina Leão (foto: Redes sociais)

No sábado, antes do evento, Michelle participou de carreata em Ceilândia junto com Celina e Bia Kicis (PL), também candidata ao Senado. Neste domingo, junto com Bia, Michelle visitou o Instituto Brasileiro de Autismo (IBA). Ambas usaram uma camiseta onde se lia: "Bia & Michelle, Michelle & Bia", reforçando a dobradinha para o Senado.