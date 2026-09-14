No Sudoeste, Ricardo Capelli promete facilitar crédito e criar Banco do Povo

Durante a agenda de campanha, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Ricardo Cappelli (PSB) prometeu reduzir a burocracia e ampliar o acesso ao crédito para comerciantes e empreendedores. O político caminhou pela avenida comercial do Sudoeste e afirmou que pretende “explodir a burocracia” e criar mecanismos para facilitar o financiamento de pequenos negócios.



“O que os comerciantes podem esperar do meu governo é menos burocracia. Eu vou explodir a burocracia”, afirmou. Segundo o candidato, uma das principais medidas será ampliar a atuação do Banco de Brasília (BRB) no financiamento de comerciantes que desejam expandir seus negócios.

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Capelli fez críticas a atual política de crédito da instituição e ressaltou que os comerciantes enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. “O problema é que o nosso BRB empresta muito dinheiro pra banqueiro, mas o comerciante que quer ampliar sua loja, ampliar sua padaria não consegue ter crédito”, disse.

Entre as propostas, o concorrente ao Buriti disse que pretende criar o “Banco do Povo”, que segundo ele, vai utilizar o BRB para oferecer crédito subsidiado aos empresários. “Comerciantes comigo, vai ter menos burocracia, crédito barato e crédito rápido. Isso é que o comerciante pode contar no meu governo”, afirmou.

Capelli ainda defendeu a capacidade de honrar os financiamentos por parte dos empreendedores menores. “O pequeno comerciante que pega financiamento é bom pagador. Quem não paga é o grande, é o picareta grande, tipo o seu Daniel Vorcaro, que envolveu o BRB na maior fraude do sistema financeiro nacional”, afirmou.