Cappelli ouve população no Núcleo Bandeirante e reafirma programa Fila Zero na Saúde

Capelli fez panfletagem no Núcleo Bandeirante na manhã deste sábado (12/9) - (crédito: Divulgação)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Ricardo Cappelli (PSB) visitou, neste sábado (12/9), a Feira dos Importados, no Núcleo Bandeirante, onde conversou com comerciantes e moradores sobre os principais problemas enfrentados pela população. A saúde foi um dos principais temas discutidos durante a caminhada.

Cappelli afirmou que são recorrentes os relatos durante suas agendas nas regiões administrativas do DF sobre falta de atendimento nas unidades de saúde. “Estou ouvindo isso em todas as cidades. É por isso que lancei o programa Fila Zero. Eu não vou descansar enquanto não zerar a fila de cirurgias, consultas e exames”, afirmou.

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Programa

Como parte do programa, Cappelli defendeu a contratação de mais de 5 mil médicos, mais de 2 mil enfermeiros e mais de 3 mil técnicos de enfermagem. O candidato afirmou que pretende iniciar as contratações já na primeira semana de governo.

Além da recomposição das equipes, Cappelli prometeu promover um choque de gestão na rede pública, com revisão de prioridades e enfrentamento de irregularidades e indicações políticas na estrutura da saúde.