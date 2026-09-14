Professor Robson apoia greves de funcionários da Caixa e dos Correios

O candidato ao governo do Distrito Federal, Robson Raymundo (PSTU), se reuniu, nesta segunda-feira (14/9), com outros integrantes do partido, para apoiar as greves propostas por funcionários da Caixa Econômica Federal e dos Correios.

Durante os atos, em dois momentos diferentes do dia, o professor Robson declarou apoio às greves, que exigem fim de práticas antissindicais do governo Lula. “A mobilização e a unidade da classe trabalhadora são fundamentais para impedir o retrocesso e garantir direitos”, afirmou. "Colocamos o PSTU e nossas candidaturas no Distrito Federal inteiramente a serviço de impulsionar e fortalecer cada uma dessas lutas", acrescentou.

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A manifestação dos funcionários dos Correios, que estão em greve desde a semana passada, aconteceu na frente do Ministério das Comunicações. Entre os participantes do PSTU estavam o professor Robson e o candidato ao Senado pelo DF, Eduardo Zanata.

As candidaturas do PSTU também exigem expressamente que o governo Lula e as direções da Caixa e dos Correios cessem imediatamente as práticas antissindicais e as tentativas de criminalização do direito de greve.