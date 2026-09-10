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Professor Robson propõe destinar 30% da receita do DF para a educação

O candidato defendeu uma gestão 100% governamental das escolas públicas do DF e uma maior alocação de recursos do orçamento público para a Educação

O candidato defendeu uma gestão da educação feita de forma 100% pública - (crédito: Divulgação/Ascom)
O candidato defendeu uma gestão da educação feita de forma 100% pública - (crédito: Divulgação/Ascom)

O candidato ao GDF pelo PSTU, Professor Robson, defendeu o fortalecimento da educação pública no Distrito Federal durante agenda no Centro de Ensino Médio Ave Branca (Cemab), em Taguatinga, na manhã desta quinta-feira (10/9).

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Durante a panfletagem, o candidato apresentou as diretrizes centrais de seu projeto para a educação no DF, destacando as seguintes propostas: aumento de verbas, defesa do Fundo Constitucional, fim da privatização do ensino e uma gestão 100% pública das unidades escolares do DF. 

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"A educação pública precisa ser gerida pelo poder público. É apenas através de uma gestão sem a interferência e o lucro do setor privado que conseguiremos garantir a qualidade do ensino. A escola é a principal ferramenta do Estado para garantir proteção, saúde, alimentação e segurança para o conjunto das nossas crianças e adolescentes no Distrito Federal e precisa de mais investimentos”, disse Robson. 

Entre as propostas do candidato, está a ampliação da destinação obrigatória da Receita Corrente Líquida (RCL) para a educação, passando dos atuais 25% para 30%, e rompimento de convênios e parcerias com o setor privado na educação pública básica.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 10/09/2026 15:09
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