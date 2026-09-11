Professor Robson panfleta contra abandono e especulação imobiliária no Centro de Taguatinga

O candidato ao governo do Distrito Federal Professor Robson Raymundo (PSTU) realizou uma mobilização, nesta sexta-feira (11/9), em frente ao Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (Cemeit), contra o abandono do Centro da cidade e a especulação imobiliária na região.



Robson conversou com a comunidade escolar e com os moradores. "Não se combate a insegurança apenas com viaturas na rua. É preciso ocupar os espaços da cidade, dando utilidade pública aos prédios abandonados e oferecendo oportunidades para quem produz e trabalha”, afirmou. Para ele, a falta de investimentos públicos e a omissão estatal deixaram a região insegura.

Segundo Robson, a causa principal desse problema é a especulação imobiliária, que mantém centenas de imóveis e edifícios fechados sem utilização social. A proposta do candidato prevê a desapropriação, sem indenização, de imóveis residenciais e comerciais que estejam abandonados. “O abandono do Centro de Taguatinga é fruto da especulação e do descaso público. A nossa proposta é devolver esse espaço vivo e seguro aos trabalhadores”, disse Robson.

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Além da desapropriação de imóveis vazios, o plano de governo do candidato prevê a criação de espaços para comerciantes e investimentos na segurança da região, com criação de galerias populares e a concessão gratuita de espaços estruturados para cooperativas de artesãos e camelôs.