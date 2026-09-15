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Obituário: 49 funerais nesta terça-feira (15/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 15 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (15/9):

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Campo da Esperança

  • Alba Regina Gonçalves, 78 anos
  • Aline Figueiredo Amorim, menos de 1 ano
  • Antônio Correia Medeiros, 95 anos
  • Antônio Norival Brito Rabelo, 85 anos
  • Denise de Arruda Maia, 66 anos
  • Dilsa Souza Coelho de Andrade, 84 anos
  • Doraci Amboni, 86 anos
  • Edith César de Oliveira, 85 anos
  • Edith Ramos Brandão, 96 anos
  • Edvandro dos Santos Alves, 50 anos
  • Emerson Ayres Carmona, 72 anos
  • Luiz Eduardo Mello, 97 anos
  • Sebastião Alves Carneiro, 78 anos
  • Terezinha Araújo do Prado, 59 anos
  • Wellington Ricarte de Andrade, 47 anos

Taguatinga

  • Carlos Alberto França de Queiroz, 62 anos
  • Edson Ferreira dos Santos, 46 anos
  • Elzimar Ramos Tavares, 57 anos
  • Francisco das Chagas da Silva, 53 anos
  • Francisco Gabriel dos Reis, 68 anos
  • Gildete Borges dos Santos, 67 anos
  • Helena Maria Bitencourt de Sousa, menos de 1 ano
  • Idelzuite Praxedes de Andrade, 88 anos
  • Larissa Gonçalves Fernandes Estrela de Oliveira, 31 anos
  • Luiz Henrique Ferreira da Silva, menos de 1 ano
  • Margarete Monteiro da Silva, 65 anos
  • Paulo Henrique Gonzaga dos Santos, 25 anos
  • Rafael Pereira Lopes, menos de 1 ano
  • Silvina Pereira dos Santos, 74 anos
  • Sílvio Bernardes Filho, 82 anos
  • Simone Araújo da Silva Reis, 65 anos

Gama

  • José Adenilton Torquato, 57 anos
  • Lúcio Antônio da Silva Souza, 50 anos
  • Luiz Monteiro, 68 anos

Planaltina

  • Alan Souza Santos, 41 anos
  • Ana Clara de Sales Nepomuceno, menos de 1 ano
  • Oséas Rocha de Souza, 66 anos
  • Ronaldo Soares Leite, 47 anos

Brazlândia

  • Jacó Henrique dos Santos, 80 anos
  • Larissa de Fátima, 41 anos

Sobradinho

  • Daniel Evangelista da Silva, 51 anos
  • Hoziel da Silva Conceição, 33 anos
  • João Balbino Filho, 70 anos
  • José Feliciano do Nascimento, 80 anos
  • Marina da Silva, 76 anos
  • Ovandair Almeida de Oliveira, 44 anos

Jardim Metropolitano

  • Maria Emília Souto Mayor Rondon, 97 anos (cremação)
  • Nadyr Gomes Martins, 84 anos (cremação)
  • Noah Alves Cardoso de Jesus, menos de 1 ano

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 15/09/2026 17:34
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