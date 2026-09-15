Obituário: 49 funerais nesta terça-feira (15/9); confira lista

- Alba Regina Gonçalves, 78 anos
- Aline Figueiredo Amorim, menos de 1 ano
- Antônio Correia Medeiros, 95 anos
- Antônio Norival Brito Rabelo, 85 anos
- Denise de Arruda Maia, 66 anos
- Dilsa Souza Coelho de Andrade, 84 anos
- Doraci Amboni, 86 anos
- Edith César de Oliveira, 85 anos
- Edith Ramos Brandão, 96 anos
- Edvandro dos Santos Alves, 50 anos
- Emerson Ayres Carmona, 72 anos
- Luiz Eduardo Mello, 97 anos
- Sebastião Alves Carneiro, 78 anos
- Terezinha Araújo do Prado, 59 anos
- Wellington Ricarte de Andrade, 47 anos
Taguatinga
- Carlos Alberto França de Queiroz, 62 anos
- Edson Ferreira dos Santos, 46 anos
- Elzimar Ramos Tavares, 57 anos
- Francisco das Chagas da Silva, 53 anos
- Francisco Gabriel dos Reis, 68 anos
- Gildete Borges dos Santos, 67 anos
- Helena Maria Bitencourt de Sousa, menos de 1 ano
- Idelzuite Praxedes de Andrade, 88 anos
- Larissa Gonçalves Fernandes Estrela de Oliveira, 31 anos
- Luiz Henrique Ferreira da Silva, menos de 1 ano
- Margarete Monteiro da Silva, 65 anos
- Paulo Henrique Gonzaga dos Santos, 25 anos
- Rafael Pereira Lopes, menos de 1 ano
- Silvina Pereira dos Santos, 74 anos
- Sílvio Bernardes Filho, 82 anos
- Simone Araújo da Silva Reis, 65 anos
Gama
- José Adenilton Torquato, 57 anos
- Lúcio Antônio da Silva Souza, 50 anos
- Luiz Monteiro, 68 anos
Planaltina
- Alan Souza Santos, 41 anos
- Ana Clara de Sales Nepomuceno, menos de 1 ano
- Oséas Rocha de Souza, 66 anos
- Ronaldo Soares Leite, 47 anos
Brazlândia
- Jacó Henrique dos Santos, 80 anos
- Larissa de Fátima, 41 anos
Sobradinho
- Daniel Evangelista da Silva, 51 anos
- Hoziel da Silva Conceição, 33 anos
- João Balbino Filho, 70 anos
- José Feliciano do Nascimento, 80 anos
- Marina da Silva, 76 anos
- Ovandair Almeida de Oliveira, 44 anos
Jardim Metropolitano
- Maria Emília Souto Mayor Rondon, 97 anos (cremação)
- Nadyr Gomes Martins, 84 anos (cremação)
- Noah Alves Cardoso de Jesus, menos de 1 ano
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