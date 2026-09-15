Homem é preso por manter 37 pássaros em cativeiros insalubres

Equipes da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) deflagraram operação que resultou na apreensão de 37 pássaros silvestres brasileiros - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na manhã desta terça-feira (15/9), um homem por manter 37 pássaros silvestres brasileiros em cativeiro irregular localizado na QS 4 do Riacho Fundo I. De acordo com as investigações, as aves estavam confinadas em gaiolas insalubres e sem alimentação adequada.

A ação teve início após uma denúncia encaminhada à 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), que informava a criação clandestina de pássaros no endereço. No local, os policiais encontraram estruturas irregulares para manter as aves, compostas por 28 gaiolas repletas de animais e duas armadilhas prontas para capturar outros pássaros que sobrevoassem pelas áreas.

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Entre os pássaros silvestres estavam coleiros, canários-da-terra, pintassilgos, papa-capins e um azulão — espécies protegidas por lei. O detalhe mais grave da operação foi encontrado em uma das gaiolas, onde estava um filhote de papa-capim morto que, segundo as apurações da PCDF, a morte está possivelmente ligada à ausência de cuidados adequados. O animal será submetido a exame pericial no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com os elementos colhidos durante a investigação, o responsável deixava a residência por volta das 7h e retornava às 20h, condição que teria comprometido a alimentação e os cuidados necessários aos animais. As apurações apontaram que o suspeito é dono de uma loja de produtos agropecuários que, durante diligências no estabelecimento, foi localizada mais uma gaiola contendo uma ave silvestre.

Segundo a PCDF, o homem tinha conhecimento da irregularidade relacionada à manutenção das aves nativas em cativeiro. Diante dos materiais coletados, o autor foi preso e indiciado pelos crimes de guardar espécies da fauna sem autorização e de praticar maus-tratos contra animais, com a morte de um filhote de pássaro. Enquanto os animais foram encaminhadas ao Ibama para o acolhimento, reabilitação e liberdade para a natureza.