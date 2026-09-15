Trabalhadores em greve fecham centro de cargas dos Correios no SIA

Funcionários dos Correios bloquearam, na manhã desta terça-feira (15/9), entrada e saída de cargas em um centro de tratamento de encomendas localizado no trecho 3 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O bloqueio ocorreu devido a uma ação dos manifestantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Telégrafos e Empresas de Comunicaões Postais do Distrito Federal (Sindtec-DF), que estão em greve desde sexta-feira (11).
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A ação do movimento de greve por tempo indeterminado, que ocorre em todo o país, visa pressionar a direção dos Correios e o governo federal a reabrirem as negociações das propostas. Segundo o Sindtec-DF, a ocupação reteve 100% das cargas postais, encomendas e correspondências destinadas a Brasília e regiões vizinhas.
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A decisão foi tomada após a negociação entre Correios e funcionários não chegar a um acordo formal sobre as propostas de direitos trabalhistas. De acordo com o sindicato, a empresa pública propôs cortar ou reduzir quatro benefícios importantes que a categoria possuía, como: o recebimento de 70% de bônus nas férias; lote adicional de vale-alimentação; triplo do pagamento da hora normal para quem trabalha em dias de folga ou feriados; e a isenção dos custos do plano de saúde.
Em nota, os Correios informaram que acionaram o Plano de Continuidade de Negócios para manter os serviços em todos o país e reduzir eventuais impactos da paralisação. Entre as medidas adotadas estão a mobilização de empregadas administrativos para apoio às atividades operacionais, o remanejamento de veículos e a realização de mutirões para preservar o fluxo logístico. Mesmo com as paralisações, as redes de agências permanecem abertas.
Quanto às propostas, a empresa também informou que o julgamento do dissídio coletivo está marcado para o dia 21 de setembro, às 13h30 e que "ainda é possível haver acordo entre as partes no curso do processo, antes do julgamento".
Veja a íntegra do posicionamento dos Correios:
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