Trabalhadores em greve fecham centro de cargas dos Correios no SIA

Funcionários dos Correios bloquearam, na manhã desta terça-feira (15/9), entrada e saída de cargas em um centro de tratamento de encomendas localizado no trecho 3 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O bloqueio ocorreu devido a uma ação dos manifestantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Telégrafos e Empresas de Comunicaões Postais do Distrito Federal (Sindtec-DF), que estão em greve desde sexta-feira (11).

A ação do movimento de greve por tempo indeterminado, que ocorre em todo o país, visa pressionar a direção dos Correios e o governo federal a reabrirem as negociações das propostas. Segundo o Sindtec-DF, a ocupação reteve 100% das cargas postais, encomendas e correspondências destinadas a Brasília e regiões vizinhas.

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A decisão foi tomada após a negociação entre Correios e funcionários não chegar a um acordo formal sobre as propostas de direitos trabalhistas. De acordo com o sindicato, a empresa pública propôs cortar ou reduzir quatro benefícios importantes que a categoria possuía, como: o recebimento de 70% de bônus nas férias; lote adicional de vale-alimentação; triplo do pagamento da hora normal para quem trabalha em dias de folga ou feriados; e a isenção dos custos do plano de saúde.

Em nota, os Correios informaram que acionaram o Plano de Continuidade de Negócios para manter os serviços em todos o país e reduzir eventuais impactos da paralisação. Entre as medidas adotadas estão a mobilização de empregadas administrativos para apoio às atividades operacionais, o remanejamento de veículos e a realização de mutirões para preservar o fluxo logístico. Mesmo com as paralisações, as redes de agências permanecem abertas.

Quanto às propostas, a empresa também informou que o julgamento do dissídio coletivo está marcado para o dia 21 de setembro, às 13h30 e que "ainda é possível haver acordo entre as partes no curso do processo, antes do julgamento".

Veja a íntegra do posicionamento dos Correios:

"Os Correios acionaram seu Plano de Continuidade de Negócios para manter os serviços em todo o país e reduzir eventuais impactos da paralisação anunciada pelas entidades sindicais no último dia 10.

Entre as medidas adotadas estão a mobilização de empregados administrativos para apoio às atividades operacionais, o remanejamento de veículos e a realização de mutirões para preservar o fluxo logístico.

Vale destacar que a rede de agências permanece aberta ao público.

Manutenção do efetivo

A estatal ajuizou, na sexta-feira (11), pedido de dissídio coletivo junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). A medida foi tomada após o encerramento da mediação sem acordo e a rejeição, nas assembleias sindicais, da proposta para o ACT 2026/2028. As assembleias também aprovaram a greve.

No sábado (12), o tribunal determinou, em decisão liminar, a manutenção de 80% do efetivo em atividade, em cada unidade ou estabelecimento da empresa, abrangendo as unidades de atendimento, tratamento, transporte, distribuição e administrativas ou de suporte indispensáveis à continuidade da cadeia postal, durante a paralisação.

O julgamento do dissídio coletivo está marcado para o dia 21 de setembro, às 13h30. Ainda é possível haver acordo entre as partes no curso do processo, antes do julgamento.

A estatal reafirma o respeito ao direito de greve dos trabalhadores, porém, ressalta que a paralisação ocorre em um momento especialmente sensível.

A empresa segue diante de uma situação econômico-financeira desafiadora e mantém o foco na redução de despesas, no aumento da eficiência, na modernização da operação e na geração de novas receitas."

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso