Seis foragidos do sistema penitenciário são presos em operação da Polícia Penal

Foragidos foram recapturados pela Polícia Penal e estão à disposição da Justiça - (crédito: Seape/Divulgação)

Seis foragidos do sistema penitenciário do DF foram presos em uma operação da Polícia Penal nesta quinta-feira (17/9). A ofensiva começou às 5h20 e alcançou Ceilândia e Samambaia.

Entre os procurados, estavam pessoas que respondem por tráfico de drogas, roubo e porte de arma. Um foragido da saída temporária do Dia dos Pais, conhecida popularmente como “saidão”, também foi capturado.

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Cinco das prisões ocorreram em Ceilândia, incluindo a de uma mulher. A sexta ocorreu em Samambaia, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape).

A ação foi resultado de um trabalho integrado da Polícia Penal, que realizou previamente levantamentos, análise de dados e diligências para identificar e confirmar a localização dos procurados. Os seis presos foram encaminhados às delegacias regionais e estão à disposição da Justiça.

Denúncias de foragidos podem ser repassadas à Polícia Penal pelo número: (61) 9666-6000. O sigilo é garantido.