PMDF resgata aves silvestres feridas no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou, na tarde desta quinta-feira (17/9), duas aves silvestres em diferentes locais do DF. Entre os pássaros resgatados estão um filhote de bacurau e um pica-pau. Ambos estavam machucados.
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O primeiro resgate ocorreu em Taguatinga Sul, onde a equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi acionada por funcionários de um supermercado da região, informando a presença do animal. No local, os policiais encontraram o filhote de bacurau que estava bem ferido.
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Os militares utilizaram técnicas adequadas para o manejo seguro do animal. Em seguida, o pássaro foi encaminhado ao Hospital das Forças Armadas (HFAUS) para receber o atendimento médico-veterinário necessário.
Para o resgate do pica-pau, os policiais foram acionados após uma mulher que realizava uma caminhada pelo bairro Telebrasília passou em frente a uma praça e avistou a ave que havia caído de uma árvore.
Após efetuarem o manejo do animal, o pássaro também foi encaminhado para o Hospital das Forças Armadas para receber os cuidados médico-veterinários adequados.
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