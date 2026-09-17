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Mulher ligada a tráfico de pessoas é presa pela PM; comparsa está detida na Bósnia

As investigações apontam um elo entre ela e a detida na Bósnia para a atuação no recrutamento de pessoas residentes em cidades do interior do país

Mulher foi presa pela PM no Gama - (crédito: PMDF/Divulgação)
Mulher foi presa pela PM no Gama - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher de 38 anos, procurada pela Justiça por envolvimento em um esquema de tráfico de pessoas, foi capturada por policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), no Gama, na noite desta quinta-feira (17/9). A suspeita foi encaminhada à sede da Polícia Federal, que investiga o caso.

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As equipes buscavam por um outro alvo, também mulher, suspeita de traficar pessoas e submetê-las à condição análoga à escravidão. No entanto, ela saiu do Brasil e foi detida pela polícia da Bósnia. 

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Paralelamente, a Justiça expediu um segundo mandado de prisão contra a mulher de 38 anos. As investigações apontam um elo entre ela e a detida na Bósnia para a atuação no recrutamento de pessoas residentes em cidades do interior do país. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 17/09/2026 21:24 / atualizado em 17/09/2026 21:36
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