Mulher ligada a tráfico de pessoas é presa pela PM; comparsa está detida na Bósnia

Uma mulher de 38 anos, procurada pela Justiça por envolvimento em um esquema de tráfico de pessoas, foi capturada por policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), no Gama, na noite desta quinta-feira (17/9). A suspeita foi encaminhada à sede da Polícia Federal, que investiga o caso.

As equipes buscavam por um outro alvo, também mulher, suspeita de traficar pessoas e submetê-las à condição análoga à escravidão. No entanto, ela saiu do Brasil e foi detida pela polícia da Bósnia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Paralelamente, a Justiça expediu um segundo mandado de prisão contra a mulher de 38 anos. As investigações apontam um elo entre ela e a detida na Bósnia para a atuação no recrutamento de pessoas residentes em cidades do interior do país.