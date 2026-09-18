Arruda promete regularizar boxes de feiras do DF sem licitação

Arruda criticou a exigência de licitação para comerciantes que ocupam os espaços há décadas - (crédito: Foto: Ana Carolina Alves/C.B/D.A Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) afirmou que pretende regularizar os boxes das feiras do DF sem a realização de licitações. A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira (18/9), durante caminhada pela Feira Central de Ceilândia.

Arruda criticou a exigência de licitação para comerciantes que ocupam os espaços há décadas. “A minha proposta para os feirantes de todo o Distrito Federal é regularizar todos os boxes sem essa coisa de licitação, não tem sentido. Tem feirante que está há 20, 30 anos na banca, agora quer licitar o box, não tem sentido. Eu vou regularizar todos os boxes de todas as feiras do DF sem licitação”, afirmou.

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Arruda também prometeu fortalecer a saúde e o transporte público. “Eu vou construir o hospital de Ceilândia e Sol Nascente”, disse. O candidato também afirmou que pretende ampliar a linha do metrô a partir de Ceilândia. “Eu trouxe o metrô para Ceilândia. Agora eu vou pegar, levar até o condomínio Privê, descer para o Sol Nascente até Águas Lindas”, declarou.

O candidato comentou a recepção durante a passagem pela feira e atribuiu o apoio à lembrança de ações de seus governos anteriores. “É isso que me dá energia. É isso que me dá disposição para nunca desistir de Brasília. É esse carinho que você está vendo aqui das pessoas mais humildes, das pessoas que lembram que no meu governo tinha médico, no meu governo tinha pão e leite, no meu governo tinha polícia na rua”, afirmou.

Para o candidato, a receptividade reflete a insatisfação da população com a situação atual. “As pessoas estão cansadas do que está acontecendo aí. As pessoas querem um governo que funcione", ressaltou.