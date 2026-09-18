Hemocentro de Brasília: 5 dos 8 tipos de sangue estão em baixo estoque

Os sangues do tipo O-, O+, B-, A+ e A- estão com o estoque baixo - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A Fundação Hemocentro de Brasília divulgou que 5 dos 8 tipos de sangue estão com baixo estoque, entre eles O+, O-, A+, A- e B-. O último enfrenta um estado crítico de armazenamento, com quantidade abaixo do normal e precisando de doações com maior urgência. Segundo a fundação, em casos de estado crítico de estoque, aqueles que precisam de sangue devido a situações de emergência correm risco, assim como pessoas com cirurgias marcadas que, na falta desse sangue, podem ter a data adiada.

Quando o estoque está baixo, isso significa que ele se encontra abaixo do ideal, o que pode agravar para um estado crítico caso não apareçam novos doadores. A reserva está abaixo do ideal e, sem novas doações nos próximos dias, o estoque pode entrar em estado crítico. O agendamento pode ser feito através do site agenda.df.gov.br, para os horários das 7h15 às 18h, de segunda a sábado, no Setor Médico Hospitalar Norte, Quadra 3, Conjunto A, Bloco 3, localizado na Asa Norte.

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Ainda de acordo com o hemocentro, uma doação já faz toda a diferença, podendo salvar até 4 vidas. Confira abaixo os critérios para doar sangue:

Idade: O ideal é ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade (16 e 17 anos) precisam de autorização dos responsáveis legais. Idosos com mais de 70 anos podem doar, mas precisam apresentar avaliação médica anual.

Peso: o peso mínimo do doador é 50 kg, e o volume coletado mudou e passa a ser 470 ml

o peso mínimo do doador é 50 kg, e o volume coletado mudou e passa a ser 470 ml Saúde: Nos 7 dias anteriores à doação, é importante não apresentar sintomas de gripe, febre ou resfriado.

Risco sexual: doadores que se coloram em situações de risco sexual (transou sem camisinha), como novo parceiro ou parceiro ocasional precisam esperar 4 meses para doar

doadores que se coloram em situações de risco sexual (transou sem camisinha), como novo parceiro ou parceiro ocasional precisam esperar 4 meses para doar Alimentação: É fundamental se alimentar antes de doar sangue, preferindo refeições leves e evitando alimentos muito gordurosos nas 4 horas que antecedem o procedimento.

Documentação: É obrigatório apresentar um documento de identidade oficial com foto.

É fundamental respeitar o intervalo mínimo entre as doações: 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. Além disso, existem condições que impedem a doação de forma temporária ou definitiva, como a realização de tatuagens ou piercings nos últimos 12 meses. Vale lembrar que a avaliação completa e definitiva é feita durante a triagem clínica no próprio hemocentro.