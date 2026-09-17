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FEIRA DA TORRE

Mais de 230 feirantes da Torre de TV são notificados por inadimplência

Permissionários têm 10 dias úteis para regularizar débitos. Medida também alcança 12 boxes do Mercado de Flores

Feirantes da Torre de TV que possuem débitos com o uso de área pública foram notificados pela Administração Regional do Plano Piloto - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)
Feirantes da Torre de TV que possuem débitos com o uso de área pública foram notificados pela Administração Regional do Plano Piloto - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Um total de 236 permissionários da Feira de Artesanato da Torre de TV e outros 12 ocupantes de boxes do Mercado de Flores foram notificados pela Administração Regional do Plano Piloto para regularizar débitos relacionados ao uso de áreas públicas. A notificação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (17/9) e estabelece prazo de 10 dias úteis para a quitação das pendências. Caso contrário, os responsáveis podem perder a autorização de funcionamento dos espaços.

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A medida foi formalizada por meio do Edital de Convocação nº 5/2026, assinado pelo administrador regional substituto do Plano Piloto. O documento determina a notificação dos permissionários em débito com o pagamento do preço público referente à utilização de áreas pertencentes ao Distrito Federal.

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Segundo o texto, a administração busca dar ciência aos ocupantes dos boxes sobre a existência das pendências financeiras. O edital estabelece que os permissionários listados devem regularizar a situação dentro do prazo estipulado para evitar sanções administrativas.

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O documento alerta que a inadimplência poderá resultar na perda da permissão de uso dos espaços. “O não saneamento da inadimplência, no prazo de 10 dias úteis, contados da publicação deste Edital, poderá ensejar a cassação do Termo de Permissão de Uso”, informa o artigo 2º.

A publicação também destaca que a medida é especialmente aplicável aos casos em que os débitos ultrapassam seis meses, sem prejuízo da cobrança dos valores devidos pelo poder público.

Dos 248 espaços notificados, a maior parte está localizada na tradicional Feira de Artesanato da Torre de TV, um dos principais pontos turísticos e comerciais de Brasília. Outros 12 boxes pertencem ao Mercado de Flores, também administrado pela regional do Plano Piloto.

A eventual cassação das permissões poderá abrir caminho para novos procedimentos administrativos e futuras ocupações dos espaços, conforme prevê a legislação distrital que regulamenta o uso de áreas públicas por permissionários.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Comunicação do Distrito Federal (Secom/DF) e aguarda o retorno da pasta.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates 

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Brunna Ramos

Estagiária na editoria de cidades do Correio Braziliense e comunicadora popular. Graduando em jornalismo no IESB, tem interesse por moda, cultura underground e pautas em defesa de pessoas periféricas e marginalizadas.

Por Brunna Ramos
postado em 17/09/2026 18:43 / atualizado em 17/09/2026 18:44
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