Arruda promete que cobradores de ônibus não vão ficar sem emprego

O candidato ao Governo do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) começou este domingo (20/9) visitando as feiras do Distrito Federal. Ela passou pela feira da 419, em Samambaia, e pelas da Vila Dimas e do Bicalho, em Taguatinga.

Enquanto cumprimentava a população, Arruda conversou com uma cobradora de ônibus e reforçou o compromisso de que, em seu governo, a categoria terá os postos de trabalho mantidos: “No meu governo, nenhum cobrador vai ficar sem emprego. São 6 mil pais e mães de família. Podem contar comigo”.

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O ex-governador também falou de suas propostas para as duas cidades. Além de contratar mais médicos e valorizar os profissionais da saúde dos hospitais regionais, Arruda fará a via Interbairros, com sete pistas de cada lado, para desafogar o trânsito na região.

“Vamos tirar Brasília do fundo do poço. Vamos resolver a saúde. Vamos voltar para respeitar os profissionais concursados e os militares, da ativa e da reserva”, apontou.