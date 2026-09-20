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Mega-Sena: Duas apostas do DF acertam a quina e levam R$ 32 mil cada

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio acumulou para R$ 32 milhões

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Duas apostas feitas no Distrito Federal acertaram cinco dezenas do concurso 3060 da Mega-Sena deste domingo (20/9) e levam para casa R$ 32 mil cada. Os números sorteados hoje foram: 15 - 23 - 37 - 38 - 36 - 06.

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Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio acumulou para R$ 32 milhões. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (22/9).

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As apostas na Mega-Sena podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/09/2026 12:18 / atualizado em 20/09/2026 12:18
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