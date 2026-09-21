Acusado de atirar em vizinho deixa prisão após laudos psiquiátricos

Segundo o advogado, Lilson Rodrigues apresenta transtornos de ansiedade e de bipolaridade - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Justiça decidiu pela soltura de Lilson Rodrigues do Nascimento, 46 anos, acusado de atirar no vizinho após uma discussão por causa de estacionamento em Vicente Pires. A prisão preventiva foi convertida em domiciliar humanitária após a defesa apresentar laudos médicos que comprovaram problemas psiquiátricos.

Lilson estava preso no Complexo Penitenciário da Papuda e foi solto neste domingo (20/9). Ao Correio, Carlos Roriso, advogado de defesa, afirmou que o acusado tentou suicídio por três vezes na cela.

O caso ocorreu em 15 de maio e vitimou Diego Gonçalves Camargo. A vítima foi baleada em um condomínio e, segundo a investigação da Polícia Civil à época, a briga começou por causa de carros estacionados em uma rua estreita do condomínio onde os dois moram.

Leia também: MP denuncia suspeito de atirar em vizinho em Vicente Pires





Defesa

O advogado de Lilson narrou que, em 15 de maio, o acusado teria sido impedido de passar na rua com seu carro porque, segundo ele, a vítima e o sogro estacionaram os veículos em locais proibidos no condomínio. “Meu cliente foi pedir para tirarem os carros e o sogro da vítima xingou meu cliente. Nesse momento, a vítima agrediu fisicamente meu cliente na frente da esposa dele e do filho”, contou.

Ainda de acordo com o defensor, três dias depois Diego novamente estacionou o carro no local proibido e Lilson resolveu filmar para reclamar ao condomínio. Neste momento, afirma o advogado, os dois discutiram e Diego teria ameaçado bater em Lilson. Roriso disse que Lilson estava em surto por causa dos problemas psiquiátricos e, por isso, atirou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!