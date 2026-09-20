InícioCidades DF
LUTO NA COMUNICAÇÃO

Sindicato dos Jornalistas do DF lamenta morte de Sônia Carneiro

SJPDF cita legado da comunicadora, presença como pioneira entre mulheres na cobertura dos centros de poder e do Congresso Nacional, e ressalta: "Marcou a história"

Sônia Carneiro - (crédito: Reprodução/Instagram/Sônia Carneiro)
Sônia Carneiro - (crédito: Reprodução/Instagram/Sônia Carneiro)

O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal (SJPDF) lamentou, na noite deste domingo (20/9), a morte da jornalista Sônia Carneiro, uma das pioneiras na cobertura política no Brasil. Ela tinha 74 anos e teve um mal súbito nesta manhã. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em nota, o Sindicato citou o legado de "Soninha" como comunicadora, além de sua relevância como pioneira entre as mulheres na cobertura dos centros de poder e do Congresso Nacional. "Sônia marcou a história da imprensa brasileira pelo destemor, ética e firmeza em suas reportagens", destacou o grupo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Carioca, Sônia começou a caminhada profissional em 1971, na Rádio Jornal do Brasil. Por 32 anos, construiu trajetória no grupo Jornal do Brasil. Lá, foi repórter, repórter especial e chefe de reportagem. "Sônia Carneiro foi testemunha e protagonista na cobertura de episódios centrais da redemocratização do país, como o movimento das Diretas Já, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, a CPI de PC Farias e o impeachment de Fernando Collor", acrescentou. 

A postagem cita o talento de Sônia pelas perguntas diretas e sua "capacidade singular" de extrair declarações importantes de figuras influentes no cenário político nacional. Em 1992, foi condecorada com o Prêmio Imprensa Estrangeira. Em 2013, recebeu a Medalha Assembleia Nacional Constituinte. Ainda passou pelo Ministério do Trabalho, pela representação do governo da Bahia em Brasília, pelo Ministério da Defesa e pela assessoria do senador Jaques Wagner. 

"Neste momento de tristeza e consternação, o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal presta suas sinceras condolências à família, aos amigos e a todas e todos que tiveram o privilégio de conviver com esta verdadeira referência da nossa profissão", completou o comunicado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 20/09/2026 21:45
x