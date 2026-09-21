PCDF desarticula rede de agiotagem armada que cobrava juros de 20%

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta segunda-feira (21), uma operação contra um grupo suspeito de agiotagem e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nas cidades em que o grupo atuava, como Planaltina (DF), Formosa (GO), Formoso (MG), Buritis (MG) e Goiânia (GO).
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As investigações tiveram início a partir de uma operação realizada em 2025, onde as análises revelaram que os suspeitos tinham indícios da existência de um grupo estruturado para a cobrança de devedores. Segundo as apurações, os envolvidos se dividiam entre atividades de financiamento, administração, controle de pagamentos e a realização de rotas de empréstimos.
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A apuração constatou que os suspeitos concediam empréstimos com juros superiores a 20% e, caso a vítima não pagasse, o grupo utilizava ameaças com armas de fogo para pressionar os clientes a pagarem as dívidas.
Em um dos episódios investigados, o grupo teria apreendido carros, motos e pertences pessoais de uma vítima que tinha uma loja de estética automotiva. O motivo seria como forma de garantir o pagamentos das supostas dívidas. Segundo a PCDF, os fatos revelam uma atuação que ultrapassava a simples cobrança e atingia diretamente o patrimônio e a segurança das vítimas.
Além de esquemas de agiotagem, os envolvidos são suspeitos de criar empresas para viabilizar a lavagem de dinheiro, tendo sido identificadas diversas comunicações de operações financeiras suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que fiscaliza esses tipos de ocorrência.
Além dos mandados de prisão preventiva, a PCDF bloqueou aproximadamente R$ 6 milhões e realizou a apreensão de carros de luxo e de um imóvel avaliado em cerca de R$ 1 milhão. O caso segue sendo investigado na 16ª Delegacia de Polícia.
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