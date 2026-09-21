Cappelli critica polarização e reforça importância de investimentos na saúde

O candidato do PSB ao Governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli, participa do debate da Record na tarde desta segunda-feira (21/9). Na oportunidade, ele falou sobre a necessidade de mais investimentos na saúde pública do DF.

No segundo bloco, os jornalistas da emissora fizeram perguntas aos candidatos. O jornalista Yuri Achcar mencionou a filiação prévia de Cappelli ao PC do B e a atual posição do candidato em buscar votos no centro e entre conservadores. “O que mudou? Suas convicções políticas ou a estratégia eleitoral?”, questionou Yuri.

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“Eu acordei 4h30 e peguei um ônibus às 6h saindo de Planaltina. Fiquei 1h30 sentado na escada do ônibus com a dona Diva, que quer fazer uma cirurgia e não consegue. Ela quer um médico quando chegar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no hospital. Ela não quer saber se o médico é de direita ou de esquerda”, respondeu Cappelli. “Quero resolver os problemas reais da população, não quero ficar nessa polarização. Eu quero resolver a saúde, quero dar isenção de IPVA a motoristas de aplicativo e entregadores”, complementou.