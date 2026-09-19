Cappelli promete Fila Zero na saúde e contratação de profissionais no DF

Candidato defende a ampliação da oferta de atendimentos e o fortalecimento da atenção básica. - (crédito: Material cedido ao Correio)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Ricardo Cappelli (PSB) afirmou, durante agenda em Ceilândia neste sábado (19/9), que o programa Fila Zero será uma das prioridades de sua gestão. Em conversa com comerciantes e moradores, ele defendeu a contratação de profissionais, a realização de mutirões e o uso de tecnologia para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública.

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Segundo Cappelli, a proposta prevê a criação de uma fila única e transparente, com acompanhamento individual de cada paciente. O candidato também defendeu a ampliação da oferta de atendimentos e o fortalecimento da atenção básica.

“Eu não vou descansar enquanto não zerar a fila da saúde. Quem está doente não pode esperar meses ou anos por uma consulta, um exame ou uma cirurgia”, afirmou.

Cappelli disse que, caso seja eleito, pretende iniciar, já na primeira semana de governo, o processo para contratar mais de 5 mil médicos, 2 mil enfermeiros e 3 mil técnicos de enfermagem. O plano também prevê mutirões coordenados pela Secretaria de Saúde, inclusive com a participação da iniciativa privada.

Atualmente, mais de 31 mil pessoas aguardam por uma cirurgia na rede pública do Distrito Federal. Para o candidato, a redução da fila deve ser tratada como uma prioridade da administração.

“São milhares de pessoas esperando por uma cirurgia. Isso não é apenas um número. São famílias vivendo com dor, angústia e medo. O Distrito Federal não pode continuar como está”, disse.

Candidato pela primeira vez a um cargo eletivo no Distrito Federal, Cappelli destacou os 26 anos de experiência na administração pública e afirmou que decidiu disputar o governo para promover mudanças na gestão do DF.

“Eu nunca fui candidato a nada no Distrito Federal, mas tenho experiência, coragem e disposição para fazer diferente. Quer renovação? Quer mudança? É Cappelli 40. O Distrito Federal precisa de coragem para mudar”, concluiu.