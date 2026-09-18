Cappelli defende contratação de profissionais nas áreas de saúde e educação

O candidato ao governo do Distrito Federal Ricardo Cappelli (PSB) voltou a afirmar, nesta sexta-feira (18/9), que pretende “zerar a fila” de consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde. A declaração ocorreu em uma distribuição de panfletos na Rodoviária do Plano Piloto.
Segundo Cappelli, a saúde foi a principal demanda relatada pela população durante as atividades. O candidato citou o caso de uma mulher que, segundo ele, aguarda há quatro anos por uma cirurgia de vesícula.
“Nós temos o maior orçamento para a saúde do Brasil. O povo do Distrito Federal precisa parar de sofrer na fila. É por isso que eu lancei o programa Fila Zero. Eu vou zerar a fila de consultas, cirurgias e exames no Distrito Federal”, afirmou.
O candidato também divulgou a intenção de isentar motoristas de aplicativo e entregadores do IPVA. Pela manhã, em entrevista transmitida pela TV Sindireta, Cappelli defendeu a valorização dos servidores públicos e a contratação de profissionais para reforçar áreas como segurança, educação e saúde. Ele afirmou que pretende ampliar os efetivos e valorizar as carreiras da administração pública.
“Vou valorizar os servidores públicos, contratar os policiais, professores, todos que estão faltando, valorizar as carreiras-meio, PPGG, e contratar os profissionais de saúde que estão faltando”, disse.
Cappelli também defendeu a redução de cargos ocupados por indicações políticas como forma de direcionar recursos para os serviços públicos. “Dinheiro para isso tem, é só demitir os apadrinhados políticos que estão pendurados. Cortar a roubalheira. Dinheiro tem, falta o dinheiro chegar aonde tem que chegar”, declarou.
Cappelli também voltou a criticar a gestão do banco. O candidato afirmou que o episódio representa, em sua avaliação, um grave problema para a instituição e defendeu a responsabilização dos envolvidos. “O governo Ibaneis/Celina Leão envolveu o BRB no maior escândalo financeiro da história do Brasil. É gravíssimo. Eles quebraram o BRB, e todos os envolvidos precisam responder por isso”, declarou.
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Por Carlos Silva
postado em 18/09/2026 17:56