TRE-DF promove encontro com idosos sobre as Eleições 2026

*Por José Ghesti
Um grupo de idosos do Paranoá recebeu uma palestra de servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) sobre as eleições. Os temas abordados no encontro, que ocorreu no último sábado (19/9), foram sobre os direitos dos idosos, a segurança dos eleitores e esclarecimentos de dúvidas acerca das novas tecnologias.
Durante o dia, foram mostradas informações acerca dos direitos das pessoas idosas no processo eleitoral, como o atendimento prioritário, o voto facultativo para as pessoas com mais de 70 anos e os recursos de acessibilidade disponíveis nos locais de votação.
A equipe do EJE-DF tirou dúvidas para os idosos sobre as novas tecnologias das eleições, como o e-Título, a biometria, os canais oficiais de atendimento da Justiça Eleitoral e das situações em que a impressão digital não é reconhecida pela urna, além de formas alternativas de identificação.
Outro tópico citado foi a segurança do eleitor. Os participantes do encontro receberam orientações sobre o sigilo do voto e os cuidados para evitar golpes, a proteção de dados pessoais, tentativas de coação ou influência indevida e fraudes. O recomendado é ir atrás de informações no canal da Justiça Eleitoral e comunicar sobre eventuais irregularidades.
Ao final do dia, os participantes tiveram uma demonstração da urna, puderam esclarecer suas dúvidas sobre o sistema de votação e o funcionamento da máquina. A iniciativa visa integrar as ações de educação para a cidadania desenvolvidas pela Escola.
*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates
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postado em 21/09/2026 15:50