TRE-DF promove encontro com idosos sobre as Eleições 2026

Palestra abordou temas como direitos da pessoa idosa, segurança do eleitor e demonstração da urna - (crédito: Divulgação/TRE-DF)

*Por José Ghesti



Um grupo de idosos do Paranoá recebeu uma palestra de servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) sobre as eleições. Os temas abordados no encontro, que ocorreu no último sábado (19/9), foram sobre os direitos dos idosos, a segurança dos eleitores e esclarecimentos de dúvidas acerca das novas tecnologias.

Durante o dia, foram mostradas informações acerca dos direitos das pessoas idosas no processo eleitoral, como o atendimento prioritário, o voto facultativo para as pessoas com mais de 70 anos e os recursos de acessibilidade disponíveis nos locais de votação.