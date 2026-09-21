"Vou reduzir o número de secretarias", afirma Paula Belmonte

Paula Belmonte (PSDB) participa, na tarde desta segunda-feira (21/9), do debate dos candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF) promovido pela Rede Record. Na ocasião, ela anunciou que, caso eleita, vai reduzir o número de secretarias na estrutura do Buriti.

Ao responder à pergunta do jornalista Henrique Chaves, Paula fez o anúncio e comentou o assunto. “Hoje, são mais de 30 secretarias no GDF. Vou reduzir o número de pastas e colocar mais mulheres no comando. Vamos trazer mulheres com sensibilidade para dar oportunidades a outras mulheres. Vamos acabar com o assédio normal, precisamos de mulheres acolhendo outras mulheres”, disse a candidata.

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“No meu gabinete na Câmara Legislativa, temos mais de 50% de mulheres. Sou uma mulher séria, nunca fui omissa, sou pessoa de luta, corajosa, que olho de verdade para o social”, destacou Paula.

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No segundo bloco do debate, jornalistas da Record fazem perguntas ao candidatos sobre temas diversos.