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Eleições 2026

"Vou reduzir o número de secretarias", afirma Paula Belmonte

A candidata do PSDB participa de debate na Rede Record com os concorrentes ao Governo do DF

Paula Belmonte promete diminuir número de secretarias no GDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
Paula Belmonte promete diminuir número de secretarias no GDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Paula Belmonte (PSDB) participa, na tarde desta segunda-feira (21/9), do debate dos candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF) promovido pela Rede Record. Na ocasião, ela anunciou que, caso eleita, vai reduzir o número de secretarias na estrutura do Buriti.

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Ao responder à pergunta do jornalista Henrique Chaves, Paula fez o anúncio e comentou o assunto. “Hoje, são mais de 30 secretarias no GDF. Vou reduzir o número de pastas e colocar mais mulheres no comando. Vamos trazer mulheres com sensibilidade para dar oportunidades a outras mulheres. Vamos acabar com o assédio normal, precisamos de mulheres acolhendo outras mulheres”, disse a candidata.

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“No meu gabinete na Câmara Legislativa, temos mais de 50% de mulheres. Sou uma mulher séria, nunca fui omissa, sou pessoa de luta, corajosa, que olho de verdade para o social”, destacou Paula.

No segundo bloco do debate, jornalistas da Record fazem perguntas ao candidatos sobre temas diversos.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 21/09/2026 14:40 / atualizado em 21/09/2026 14:46
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