"Sou candidato, meu número estará na urna", avisa Arruda

O candidato do PSD ao Governo do Distrito Federal (GDF), José Roberto Arruda, participa do debate na Rede Record na tarde desta segunda-feira (21/9). Na oportunidade, ele avisou que a candidatura está valendo, apesar da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em invalidar o registro. “Sou candidato, meu nome estará na urna”, avisou Arruda. “Se eu não fosse, a emissora não teria me convidado para o debate”, completou.
Ao tomar a palavra no primeiro confronto direto, Arruda destacou a importância da regularização de várias áreas no Distrito Federal. “A regularização é importante para as pessoas viverem com tranquilidade”, afirmou o candidato do PSD. “Áreas sem regularização, como Vicente Pires, Ponte Alta, 26 de setembro, Sol Nascente, Arapoanga, Porto Rico, Estrutural, Itapoã, entre outras, eu vou regularizar os lotes e entregar a escritura em nome da mulher”, informou.
“Para os lotes abaixo de 250m, a regularização se dará sem custo e para os lotes acima deste tamanho, vamos fazer a preço de terra nua. Vamos regularizar Brasília”, disse Arruda.
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Por Mila Ferreira
postado em 21/09/2026 13:54 / atualizado em 21/09/2026 13:56