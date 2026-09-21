"Sou candidato, meu número estará na urna", avisa Arruda

O candidato do PSD participa, nesta segunda-feira (21/9) do debate na Rede Record - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O candidato do PSD ao Governo do Distrito Federal (GDF), José Roberto Arruda, participa do debate na Rede Record na tarde desta segunda-feira (21/9). Na oportunidade, ele avisou que a candidatura está valendo, apesar da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em invalidar o registro. “Sou candidato, meu nome estará na urna”, avisou Arruda. “Se eu não fosse, a emissora não teria me convidado para o debate”, completou.

Ao tomar a palavra no primeiro confronto direto, Arruda destacou a importância da regularização de várias áreas no Distrito Federal. “A regularização é importante para as pessoas viverem com tranquilidade”, afirmou o candidato do PSD. “Áreas sem regularização, como Vicente Pires, Ponte Alta, 26 de setembro, Sol Nascente, Arapoanga, Porto Rico, Estrutural, Itapoã, entre outras, eu vou regularizar os lotes e entregar a escritura em nome da mulher”, informou.

“Para os lotes abaixo de 250m, a regularização se dará sem custo e para os lotes acima deste tamanho, vamos fazer a preço de terra nua. Vamos regularizar Brasília”, disse Arruda.