Candidatos ao Buriti participam debate no Sindicato dos Professores

O debate conta com a participação de seis candidatos ao GDF - (crédito: Isac Mascarenhas/CB/DA Press)

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) realiza, na noite desta segunda-feira (21/9), mais um debate com os candidatos ao Palácio do Buriti. O encontro, voltado prioritariamente para as pautas da educação pública e da gestão dos serviços estatais, conta com a participação de sete candidatos: Ricardo Cappelli (PSB), José Roberto Arruda (PSD), Professora Samara (UP), Professor Robson (PSTU), Leandro Grass (PT), Kiko Caputo (Novo) e Paula Belmonte (PSDB).

A governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), não compareceu. Mais cedo, no início da tarde, Celina também não foi ao debate organizado pela Record Brasília.

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De acordo com a agenda de Celina Leão, no horário do debate ela estaria em

reunião com advogados em apoio à governadora, no Lago Sul.