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ELEIÇÕES 2026

GDF anuncia suspensão de aulas em 2 e 23 de outubro devido às Eleições 2026

Medida foi anunciada em edição extra do Diário Oficial e vale para redes pública e privada, instituições de ensino superior e cursos livres; creches ficam de fora da suspensão

Segundo o decreto, na rede pública de ensino, a compensação deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)
Segundo o decreto, na rede pública de ensino, a compensação deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal anunciou, por meio de uma edição extra do Diário Oficial desta quinta-feira (10/9), a suspensão das aulas em 2 e 23 de outubro, por conta das Eleições 2026. A medida vale para as redes de ensino pública e privada, instituições de educação superior e instituições de cursos livres, públicas e privadas.

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Apesar da suspensão das aulas, o decreto mantém o expediente dos responsáveis pela administração das instituições de ensino que funcionarem como zonas eleitorais. Esses profissionais deverão comparecer às escolas a partir das 7h, para receber as urnas eletrônicas distribuídas pela Justiça Eleitoral.

O decreto também estabelece uma exceção para as creches. As atividades educacionais realizadas nessas instituições não estão abrangidas pela suspensão e poderão seguir normalmente.

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Reposição

Segundo o decreto, na rede pública de ensino, a compensação deverá seguir as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação. No caso das instituições privadas, caberá a cada unidade de ensino definir como será feita a reposição das aulas suspensas.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 11/09/2026 12:30
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